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KOSGEB’in sanayici ve esnaf açısından önemli olduğunu vurgulayan Başaranhıncal, “Desteklerinden ve hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmak için birlikte çalıştıklarını belirterek, Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kosgeb Müdürlüğümüzü çok önemsiyoruz. Kosgeb Müdürlüğü ile birlikte birçok projede birlikte hareket ederek memleketimize katkıda bulunduk” dedi.

Ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden KOSGEB İl Müdürü Tonkuş, Çorum’un kadirşinas insanların yaşadığı güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, “KOSGEB’in hizmetlerinden gerek sanayicimiz gerekse esnaf ve sanatkarlarımızın en iyi şekilde faydalanması için gayret gösteriyoruz. İlimize ve ülkemize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Çorum potansiyeli olan bir şehirdir. Biz de bu potansiyeli doğru kullanmalıyız. Sivil toplum kuruluşları, esnaflar, tüccarlar ve sanayicilerle uyum içerisinde çalışarak onların desteklerden yeterince faydalanmasını sağlamak istiyoruz.” dedi.

KOSGEB İl Müdürü Tonkuş, yapılacak olan çalışmalarla hem faydalı olacaklarını hem de müdürlüğü daha iyi tanıtacaklarını kaydederek, KOSGEB desteklerini en uç noktalara ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.