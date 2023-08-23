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Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç alım-satım ve kiralama işi yapan bir şahsın iş yerinde gümrük kaçağı alkollü içki bulunduğu bilgisine ulaştı. İş yerine düzenlenen operasyonda 85 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 109 adet 9x19 mm çaplı tabanca fişeği ile 4 adet değişik şahıslara ait senet ele geçirildi.

Kaçak alkollü içkiler ile tabanca fişeklerine el koyan polis ekipleri, iş yeri sahibi hakkında Türk Ceza Kanununun 6136, 5607 ve 241 maddeleri çerçevesinde adli işlem başlattılar.