CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız her seçim döneminde Çorum halkına vaat edilen müjdelerden biri olan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihalesinin belirtilen tarihte (12 Ocak) yine yapılmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, “Çorum’da 1994 yılında temeli atılan, geçmiş dönemin parasıyla 8 milyon TL harcama yapılan, yüzde 80’i bitirilen ancak daha sonra hizmete açılmadan kaderine terk edilen, 25 yıldır da bir çivi dahi çakılmayan Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihalesi yine yapılmadı” dedi.



“GÜN VE SAAT

VERMİŞLERDİ”

Cumhur İttifakı Milletvekilleri’nin ihaleye 21 firmanın davet edildiğini duyurarak “İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun yolu üzeri Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün yanında bulunan toplam 55 bin metrekare alanda Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak. Projesi hazırlanarak ilgili bakanlıkça onaylanan ve Türkiye'de de sadece 3 kentte bulunan merkezin dördüncüsü Çorum'a yapılacak. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste belirli aralıklarla polis memurlarının Çorum'a gelip, burada hizmet içi eğitim alacak. Merkezin ihalesi 12 Ocak 2024 tarihinde saat 10:30’da pazarlık usulü ihale edilecek” şeklinde ortak açıklama yaptığını vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Ancak üç milletvekilinin açıklaması da boşa çıktı ve Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihalesi yapılmadı” şeklinde konuştu.

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ

YERİNE GETİRİN”

“Seçim öncesi müjdelerle, hayal satmakla Çorum halkını kandırmayın” diyen CHP CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi: “30 yıllık bir hayal gerçek olacak, Çorum’da yarım kalan onca projeden biri nihayet tamamlanacak diye ümitlenmiştik. Ancak bir taraftan da bu söz de seçim sözü olmasın, havada kalmasın diye de uyarmıştık. Yanılmayı çok isterdim ama AKP iktidarı bizi yine yanıltmadı ne yazık ki. Çorum Milletvekili olan mevkidaşlarım 27 Aralık 2023 tarihinde yaptıkları ortak açıklama ile 25 yıldır çivi dahi çakılmayan Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesinin 12 Ocak 2024 günü saat 10.30’da yapılacağını müjdelemiş, bu merkezin Türkiye’deki üç merkezden biri olacağını duyurmuşlardı. Bir Çorumlu olarak hemşehrilerim gibi ben de sevinmiştim. Ancak Çorum halkı yine kandırıldı. Çorum halkını kandırmayı artık bıraksınlar. Çıkıp ortaklaşa bu ihalenin neden belirtilen gün ve saatte yapılmadığını ve merkezin net olarak hangi tarihte tamamlanacağını açıklasınlar. Bu sefer gerçekten bizi yanıltsınlar ve verdikleri sözü yerine getirsinler.”