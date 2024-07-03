Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, OSB’ye yapılacak yeni yatırımlar, altyapı çalışmaları, imar ve parselasyon durumları gibi önemli konular ele alındı.

Vali Dağlı, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımcıların talep ve beklentilerinin önemine vurgu yaparak, OSB’nin gelişimi için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, yatırımcıların sorunları ve çözüm önerileri dinlenirken, OSB’nin mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında da bilgi verildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, önemli değerlendirmeler yapıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR