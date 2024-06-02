Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, sanayicilerin görüş ve talepleri ile OSB'de istihdam arttırıcı çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca içmesuyu ve elektrik altyapı çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Özden Özgür Yalçın ile bazı kurum yetkilileri de eşlik etti.

Editör: Haber Merkezi