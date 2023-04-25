Gazi Caddesi esnafını selamlayan Erbakan, partililer tarafından “Mücahit Erbakan” sloganları eşliğinde geldiği Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Mitingde konuşan Erbakan, “Çalışmalarımız 14 Mayıs’ta Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı’nın en büyük zaferlerinden birine vesile olsun” dedi.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı bir muhalefet ortaya koyduklarını belirten Erbakan, “Sadece eleştiren değil, çözümleri ortaya koyan bir muhalefet yaptık. Erbakan hocamızın geçmişte yaptığı gibi, milli kaynak paketlerimizi ortaya koyduk. 81 ilimize 681 projemizi ortaya koyduk” dedi.

Miting sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve “Çorum’un 5. milletvekili adayı olarak beni kabul edebilirsiniz” diyen Fatih Erbakan, “Biz kendimiz böyle görüyoruz. Tabi Çorum’un sorunlarıyla da ilgili olarak Meclis’te bunların sözcüsü olacağız, takipçisi olacağız.

Üniversitemizin kampüsünün daha halen yapılmaması, 1996 yılında temeli atılan havaalanımızın atıl kalması, hızlı trenin Çorum’a gelmemesi, yük treninin Çorum’a gelmemesi önemli bir eksiklik. Çorum’daki ihracat potansiyelinin artırılması, Çorum’da üretilen ürünlerin Samsun Limanı’na tren yolu ile ulaştırılması gerekiyor.

Çorum’un bütün etrafındaki şehirlere demiryolu gelmiş. Bugün Sivas’a kadar hızlı tren gitmiş, Çorum’un çevresindeki bütün şehirlerde Amasya ve Tokat’ta dahil havaalanları yapılmış, ama Çorum ortada adeta bir mahrumiyet bölgesi gibi kalmış” dedi. (Tugay GÖKTÜRK)