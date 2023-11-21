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İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi projelerde birlikte çalışan yönetmen Selçuk Aydemir ve oyuncu Ahmet Kural, yeni filmleri 'Efsane'yi çektikleri Çorum’da halka mikrofon uzattı. Gazi Caddesi, Hürriyet Meydanı ve şehrin farklı yerlerinde halka “Çorum mu Bodrum mu?” sorusu yönelten ikili, ilginç cevaplar aldı. "Çorum mu Bodrum mu?" sorusuna vatandaşların neredeyse tamamına yakını "Çorum" cevabı verdi.

Filmin çekimleri sırasında sık sık Çorumlularla bir araya gelerek vakit geçiren Kural ve Aydemir'in halkla röportajı komik ve eğlenceleri görüntüler oluşturdu.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın Çorum şivesiyle konuştuğu anlar ise yüzleri gülümsetti.

Komediseverlerin heyecanla beklediği, yılın en iddalı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan 'Efsane' 2 Şubat 2024 tarihinde vizyona girecek.

Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan “Efsane” filmi, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatacak.

Çorum'un Kargı ilçesinde çekimleri devam edern Efsane, Çorum'da şifa veren yoğurtlarıyla ünlü bir ailenin başından geçenleri anlatıyor.