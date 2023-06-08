Çorum Mimarlar Odası’nın ilk Kadın Başkanı Yük.Mimar Pınar Karakurt, Yönetim Kurulu Sekreteri Işın Avşar, Sayman Rüveyda Fındık, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bayrak ve Oda Sorumlusu Ali Osman Akkaş’la birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Oda Başkanı Pınar Karakurt, meslektaşlarının sıkıntılarını yakından bildiklerini belirterek, gerek mimarların hak ettikleri değeri bulabilmeleri için, gerekse Çorum’un sosyal ve kültürel hayatına katkı bakımından aktif bir çalışmayı hedeflediklerini söyledi.