Ziyarette, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş de hazır bulundu.

Çorum Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen ve TSO’nun da proje ortağı olduğu “Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi” kuruluş çalışmaları ile ilgili gerçekleştirilen son toplantıda; inovasyon merkezinin öğrenci kabulleri, süreçleri ve yapılması gereken hususlar görüşüldü.

Okul yöneticileri, iş dünyasının insan kaynaklarının karşılanmasında önemli bir merkez haline getirilen inovasyon merkezinin kurulmasına katkıda bulunan başta TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, paydaşlarına ve iş dünyasına teşekkür etti. (Haber Merkezi)