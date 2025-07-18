Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İcra Dairesi Müdürlüğünce Çorum Merkez Ayarık Mevkiinde 256,31 m2 arsa ve 8 Parsel, 2 katlı, betonarme meskenin satışı yapılacak.
Üçtutlar Mah. Binevler 46. Sokak No: 24 adresinde yer alan arsanın Muhammen Bedeli 12 milyon 500 bin TL.
İmar Durumu, bitişik nizam 2 katlı t tipi konut olarak işaretli olan arsanın birinci satış günü 16 Eylül 2025 Salı günü saat 13.59'da...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 13:59
Muhabir: NURDAN AKBAŞ