Daha önce başarıyla tamamladığı Hafif Düzey Çadır ve Barınma Akreditasyonu sürecinin ardından Çorum MEB AKUB ekibi, AFAD personelleri tarafından verilen Hafif Düzey Kentsel Arama Kurtarma ve Hafif Düzey Arazide Arama Kurtarma eğitimlerini de başarıyla tamamlayarak bilgi, beceri ve müdahale kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; afet bölgelerinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma teknikleri, ekip koordinasyonu, olay yeri yönetimi ve arazide yön bulma gibi birçok konuda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ekip üyeleri, olası afet ve acil durumlarda görev alabilecek yetkinliğe ulaştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Toplumsal dayanışma ve gönüllülük ruhuyla hareket eden Çorum MEB AKUB ekibimiz, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen AFAD eğitmenlerine teşekkür ediyor, özveriyle eğitimlere katılan tüm ekip üyelerimizi tebrik ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR