Çorum'da, polislerin yazıp oynadığı 'Boş Sandalye' isimli tiyatroda, teknolojinin kontrolsüz kullanımıyla ortaya çıkan aile içi iletişimsizlik sonucu sokağa ve suça sürüklenen çocuklar ile madde bağımlılığına dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan projede, polis memuru Burhan Efteli tarafından kaleme alınan 'Boş Sandalye' adlı tiyatro oyunu Çorum ve ilçelerinde sahnelenmeye devam ediyor.

Son olarak Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polisler ve öğrenciler katıldı.

Yönetmenliğini Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen, yardımcılığını komiser yardımcısı Elif Tekin'in üstlendiği tiyatroda polis memurları Ayşecan Atmaca, İbrahim Kurtoğlu, Osman Aktaş ve 15 öğrenci rol aldı.

Oyunda, suça, sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi.

CEYLAN: ANLAMLI BİR OYUNDU

Oyun sonunda konuşma yapan AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, zevkle ve dikkatle oyunu izlediğini belirterek, kendisine düşen kıstasları aldığını ifade etti. Ceylan, bu anlamlı oyunu hayata geçiren İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve teşkilatına teşekkür etti.

ÇİFTÇİ: GÜZEL BİR OYUN OLDU

Vali Mustafa Çiftçi de tiyatro oyununun Toplum Destekli polisler tarafından hayata geçirildiğini, polislerle beraber Hitit Üniversitesi’nden ve liselerden gönüllü öğrencilerin oyunu sergilediğini ifade ederek, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Vali Çiftçi, “Bugün Yeşilayımız sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor. İşte bugünkü oyunun ana fikirlerinden birisi de hem teknoloji hem alkol hem de uyuşturucu bağımlılığını işliyordu. Dolayısıyla güzel bir oyun oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“KİŞİLERE KARŞI EN AZ SUÇ İŞLENEN İLK 3 ŞEHİR ARASINDAYIZ”

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’daki suç oranları hakkında da bilgi verdi.

“Çorum kişilere karşı işlenen suçlarda Türkiye’de en az olma noktasında” diyen Çiftçi şu ifadelere yer verdi: “İlimiz kişilere karşı en az suç işlenen ilk 3 şehir arasında. İnsanın olduğu yerde her şey oluyor, ufak tefek hadiseler oluyor ancak ilimiz huzur ve güvenlik açısından Türkiye’de önde gelen yerlerden. Ben hem Emniyet hem de Jandarma teşkilatımıza gösterdikleri bu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.”



(Nurdan AKBAŞ)