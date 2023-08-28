Karşılıksız çek sayısının yüksekten düşüğe göre kaydedildiği il sıralaması; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Karaman, Konya, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum olarak bildirildi.