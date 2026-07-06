ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ile birlikte yaptıkları canlı söyleşi programı “Çorum Güncesi”nde, Atatürk milliyetçileri ile Türk milliyetçilerinin temelde, ülkenin bağımsızlığı ve ulusal bütünlüğü noktalarında benzer görüşleri savunduklarını, ayrışmaların, Anadolu insanının birliğini ve kardeşliğini sabote etmeye yönelik provokasyonların sonucu olarak ortaya çıkabildiğini söyledi.

MHP’DEN OSMANCIK’A CEMEVİ

*** Meltem Danışman Çınar, Osmancık Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilecek cemevi projesinin temelinin, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın da katılımıyla atıldığını hatırlatarak, MHP tarafından cemevi yapılmasının Alevi toplumunda nasıl karşılanabileceği konusunda Yolyapar’ın değerlendirmesini sordu.

ALEVİLERİN ÇOĞU ÖZBEÖZ TÜRKMEN

*** Merhum Doğan Avcıoğlu’nun, 5. cildine kadar yazabildiği “Türklerin Tarihi”nde, Alevilerin büyük çoğunluğunun özbeöz Türkmen olduğunu bilimsel kanıtları ile ortaya koyduğunu anlatan Mehmet Yolyapar, Ahmet Yesevi felsefesinin uzantısı olarak Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran gibi Anadolu ulularının şekillendirdiği, hoşgörüye, insan sevgisine dayalı “Anadolu Müslümanlığı”nın Alevilerde ete-kemiğe büründüğünü belirterek şunları söyledi:

GERÇEK VATANSEVERLER BUNUN BİLİNCİNDE

*** “Ben hayatım boyunca kendimi Atatürk milliyetçisi olarak hissettim ve o çizgide oldum. Ülkücülerin büyük çoğunluğunun da, Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri konusunda bizim gibi düşündüklerini biliyorum. Yine, gerçek yurtseverlerin, Alevi yurttaşlarımızı özbeöz Türk olarak bildiklerinin de farkındayım. Kaldı ki, Büyük Atatürk en güzel tanımı yapmış: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.’

*** “Dolayısıyla, MHP’nin cemevi yapma yaklaşımı bana hiç aykırı gelmiyor. Aleviliğin devlet eliyle yönlendirilmesine ilişkin kaygıları da anlamıyor değilim, ama MHP’yi bu niyetin dışında değerlendiriyorum.”

İLK SİNYALİZASYONU DR. KILIÇCIOĞLU KURMUŞTU

*** Meltem Danışman Çınar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesi sonucu Çorum-Osmancık kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulmasına karar verildiğini hatırlattı. Yolyapar ise bu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

*** “Çorum’a ilk sinyalizasyon sistemi, merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu döneminde kurulmuştu. Hatta o tarihte Karadeniz’in hiçbir ilinde sinyalizasyon yoktu. Bu bakımdan Çorum’u adeta kıskandıklarını hatırlıyorum. Bu tehlikeli kavşağın sinyalize edilmesiyle kaza tehlikesinin en aza indirilecek olması sevindirici.”

AŞGIN ANKARA’DAN ÇOK KAYNAK SAĞLIYOR

*** “Belediye Başkanı Aşgın’ın en önemli özelliklerinden biri, Çorum halkıyla coşkulu diyaloglar kurduğu gibi, Ankara’da da seviliyor olması. Kent meydanının düzenlenmesinde, Çimento Fabrikası arazisine kurulacak yeni kent projesinde, yine kentsel dönüşüm alanında sağladığı kaynaklar gerçekten takdir edilecek nitelikte.”

“GASTRONOMİ KENTİ” GİRİŞİMİ ÇOK DEĞERLİ

*** “Başkan’ın ‘gastronomi kenti’ için yaptığı girişimleri de gerçekten çok önemli buluyorum. UNESCO ile ilişkiler konusunda çok yardımı olacağını bildiğim için, sevgili arkadaşım, rahmetli Erhan Ölçer’in kızı Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel’i de ben tanıştırdım. Nitekim sevgili Evrim’in, memleketi Çorum için ne kadar faydalı olabileceği kısa sürede anlaşıldı.”

SEMRİN KALELİ VE ARKADAŞLARINA ALKIŞ

“ORKASİFED’in gerçekleştirdiği kalkınma zirvesine Evrim de katıldı. Ayrıca, okul arkadaşım Prof.Dr. Mehmet Kesim de yine benim tanıştırmam sonucu Zirve’ye geldi. Mehmet kardeşim de, ‘yapay zekâ’ konusunda ülkemizin önemli bilim insanlarından biri olarak Çorum’a çok yararlı olacak. Meslektaşlarım Saygı Öztürk ve Ozan Bingöl de, benim davetim üzerine Zirve’ye katıldılar ve birlikte bir oturum gerçekleştirdik. Sevgili Semrin Kaleli ve arkadaşlarının iş dünyasında ses getiren bu etkinliklerini de yürekten alkışlıyorum.”

YAKUP ALAR’IN DUYARLI YAKLAŞIMI

Meltem Danışman Çınar, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi yerinin özelleştirme kapsamında satışına ilişkin gelişmeleri de Yolyapar’a soru olarak yöneltti.

Konuyu başından beri ciddiyetle takip ettiklerini belirten Mehmet Yolyapar, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ın, iki milletvekilini de temsilen yaptığı açıklamaların kaygıları ortadan kaldırdığını, ama bu yeşil alanın oldu-bittiye getirilip betonlaştırılması ihtimaline karşı da daima tetikte olmak gerektiğini söyledi. Yolyapar, “Siyasilerin uyarılara kızmak yerine bundan istifade ederek Çorum’un hakkını-hukukunu savunmaları gerektiğini ifade ediyoruz ki, Yakup Alar’ın yaklaşımında da bu duyarlılığı görüyoruz” diye konuştu.

DEVLET TİYATROSU BİNASININ KORUNMASI BİRİNCİ TERCİHİMİZ

Duayen gazeteci Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın bir sorusu üzerine de, Devlet Tiyatrosu binası ile ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

“Çorum’un Devlet Tiyatrosu, rahmetli Mimar Prof.Dr. Turan Ilgaz’ın projesi. 1970’li yıllar boyunca, Anadolu’nun en iyi tiyatrosu olarak belleklere kazındı. Akustiğine tüm sanatçılar hayran kalırdı. Hatta, orkestra çukurunun bile bulunması, ‘1960’lı yıllarda bu nasıl düşünülmüş?’ diye hayretle karşılanırdı. Çorumlu’nun anılarında önemli bir yeri olan bu binanın onarılarak yaşatılması, hepimizin öncelikli arzumuz. Ayrıca, kentin içinde, yürüme mesafesinde oluşu da müthiş bir avantaj. Bizim önerimiz, köklü, ciddi bir teknik inceleme ile neler yapılabileceği konusunda bir karara varılması.”