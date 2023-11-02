Tahmini Okuma Süresi: dakika

Harekete öncülük eden İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım Yaptığı duyurusunda dünyaya seslendi. Çorum İHH’de zulme sessiz kalmamak adına tüm duyarlı vatandaşları özel araçlarıyla birlikte konvoya katılmaya davet ederek 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 14.00’de Adana İncirlik Üssü’nde buluşmaya davet etti.

Öte yandan Çorum İHH tarafından Filistinli mazlumlar yararına hayır çarşısı düzenlendi. Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 13/D adresinde yarın (4 Kasım) akşama kadar sürecek kermese tüm Çorumlular davet edildi.