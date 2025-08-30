Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Trabzon Günleri’nin açılış törenine katıldı. İpekyolu Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’i de birbirine bağlayacağız. Bu hattımız 120 km’lik Kırıkkale -Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi