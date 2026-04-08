Ziyarette, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şube Başkanı ve Genel Merkez Yöneticisi Hasan Güvenç ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkez Yöneticisi Gökhan Erol de hazır bulundu. Heyete ayrıca Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız eşlik etti.

Ziyaretin ana gündemini, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek olan I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi oluşturdu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, kongreyle birlikte 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek “Rıza Şehri Açılış ve Kültür” etkinlikleri için de CHP Lideri Özel’i davet ettiklerini belirtti. Özdel, Özel’in kongreye katılacağını ifade ettiğini ve siyasi parti ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.



ALEVİLİK ÇALIŞMALARI İÇİN ULUSLARARASI BULUŞMA

Çorum’da düzenlenecek kongre, Alevilik üzerine çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, inanç önderlerini ve kültür temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Modern dönemde yaşanan toplumsal dönüşümlerle birlikte Alevi kimliği, pratikleri ve kurumsal yapılarındaki değişimlerin ele alınacağı kongrede disiplinlerarası bir tartışma zemini oluşturulması amaçlanıyor.

Kongre kapsamında akademik oturumların yanı sıra fotoğraf sergileri, film ve belgesel gösterimleri, atölye çalışmaları, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

AKADEMİK KATKILAR VE YAYIN İMKANI

Kongrede sunulacak bildirilerin, hakem sürecinden geçirilerek uluslararası editörlü kitapta ve/veya indeksli dergilerde yayımlanması planlanıyor. Aleviliğin tarihi, ritüelleri, toplumsal kimliği, diaspora deneyimi ve modernleşme süreci gibi pek çok başlıkta yapılacak çalışmalar kabul edilecek.

KATILIM ÜCRETSİZ, KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLENECEK

Katılımın ücretsiz olduğu kongrede, katılımcıların yemekleri organizasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca program sonunda Hattuşa ve Alacahöyük’ü kapsayan bir kültür gezisi de düzenlenecek.

I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi’nin, hem akademik dünyada hem de toplumsal alanda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.