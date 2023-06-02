Devlet Tiyatrosu Salonunda Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, şube müdürleri ve daire müdürleri ile dinleyicilerin yoğun katılımlarıyla adeta kulakların pasını alan konserde birbirinden güzel eserler koro ve solo olarak seslendirilirken, koristler müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattılar.

Konser öncesi açış konuşması yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe “Bu yıl ilkini Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Türk müziği konserimizin ikincisinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yaklaşık dört aylık bir çalışmanın sonunda sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Çorum Halk Eğitimi Merkezi olarak hayatın her alanında insanlarımıza dokunmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Çorum Halk Eğitimi Merkezi bu akşamki korosuyla birlikte toplam 3 koro ve yaklaşık 200’e yakın müziğe gönül vermiş gönüllü korist kursiyerlerimiz çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

Konser sonrası Devlet Tiyatro Salonu fuaye alanına Geleneksel Keçe ve Vitray Kursu çalışmalarının da olduğu sergi de ilgiyle gezildi.