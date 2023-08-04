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Belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Aşgın'dan bilgi alan Milletvekili Ahlatcı, Çorum'un kalkınması için yapılan ve yapılacak tüm çalışmalara destek olacağının sözünü verdi.

Talep ve istekleri titizlikle dinleyen Milletvekili Ahlatcı, Çorum halkının yaşam kalitesini artırmak ve şehri güzelleştirmek adına yapılacak tüm çalışmalarda belediye ile işbirliği içerisinde olacağını kaydetti.

Durmadan, dinlenmeden Çorum ve Çorum halkı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, asıl amaçlarının, milletin gönlünü kazanmak, Çorum'a ve Çorum halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.

Çorum'un zengin değerlerini ön plana çıkarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan milletvekili Ahlatcı, "Çorum, tarihine ve kültürüne sahip çıkan, potansiyeli yüksek bir şehir. Bu yüzden, her alanda en kaliteli hizmetleri sunarak Çorum'un gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Yol, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, turizm ve daha pek çok alanda projeleri birlik ve beraberlik içinde destekleyerek, şehrimizin zengin değerlerini en iyi şekilde ön plana çıkaracağız" dedi.

Belediye meclis üyelerinin AK Parti çatısı altında Çorum'a yaptıkları hizmetleri önemsediğini belirten Milletvekili Ahlatcı,. "Bizim ulaşamadığımız yerlere sizler ulaşıyorsunuz. Bizlerde sizlerden alacağımız fikir ve önerilerle imkanlar dahilinde Çorum'a en kaliteli hizmeti sunacağız. Halkımıza hizmet ile onların gönüllerini fethetmek ve daima, şehrimizi bir adım daha ileriye gitmesini sağlamak istiyoruz. Evliyalar şehri olan Çorumumuz her şeye layıktır" diye konuştu.