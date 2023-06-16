Çorum’da bir kısım esnafın, ticari ve sınai kuruluşların, bazı kişiler tarafından telefonla aranarak ÇORUM HABER’in adının kullanıldığı, bu yolla reklam ya da haber-reklam alınmaya çalışıldığı ihbarı üzerine, söz konusu numarayı biz de aradık. Karşımıza çıkan kişi, “Buyrun Çorum Haber” diye telefonu açtı.

Sözde bir TV için reklam aldıklarını belirten kişiye, ÇORUM HABER isminin tescilli olduğunu, bu ismi kullanamayacaklarını, yaptıkları işin sahtekârlık niteliği taşıdığını, gereken yasal yollara başvuracağımızı bildirdik.

Okurlarımızı ve internet haber sitemizin takipçilerini, ÇORUM HABER’in bilinen elemanları dışında kimseler tarafından arandıkları takdirde onlara inanmamaları ve hemen gazetemize bilgi vermeleri konusunda uyarıyoruz.

Bu arada gazetemizin avukatı da, adımızın kullanılması ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tüm Çorumluların dikkatlerine sunuyoruz.