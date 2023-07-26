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Çorum’un ve Çorum ekonomisinin gelişmesi ve dijitalleşmesi konusunda önemli girişimlerde bulunan Çorum GİAD, bir organizasyona daha imzasını attı.

Dijitalleşen ticarette Çorum’unda söz sahibi olmasını hedefleyen Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı “Amazon ile Amerika Pazarına Giriş” seminerini E-İhracat Uzmanı Serkan Akarsu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Seminerde Amazon ve ETSY hakkında bilgiler verilirken, ticaretin nasıl Amerika pazarına taşınacağı konusunda da önemli ipuçları verildi.

Çorum GİAD kurulduğu günden beri Çorum’un e-ticaret ve e-ihracat konularında büyük adımlar atması için girişimlerde bulunuyor.

Bu sene içinde düzenlenen “Dijital Pazarlama Eğitimi” ile 20 gence dijital pazarlama eğitimi veren Çorum Genç İş İnsanları Derneği, bu kez de girişimci iş insanlarına katkıda bulunacak “e-ihracat” konulu seminer verdi.

Birçok farklı iş kolundan iş insanın katılımıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminer sonrası girişimci iş insanları, Amerikan pazarına daha çok ilgi duyduklarını ifade ettiler.

Konuşmacı Serkan Akarsu, Amerikan pazarı hakkında bilgi ve tecrübelerini aktararak semineri tamamladı.