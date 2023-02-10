Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine Çorum FK’lı futbolculara verilen izin bugün sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), liglerin 17 Şubat itibariyle devam edeceğini açıklaması üzerine birçok takım antrenman programını güncellerken, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Çorum FK da bugün topbaşı yapacak. Saat 15.00’te, tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, 17.00’de yapacakları antrenmanla da 19 Şubat’ta, Batman Petrolspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

