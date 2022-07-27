Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 18.00'de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada hücum varyasyonları üzerine özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da yeni sezon hazırlıkları bugün Amasyaspor ile oynnacak özel maç ile devam edecek

(Rıfat KARA)