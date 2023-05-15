Anadolu Ajansı verilerine göre Çorum'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy dağılımı belli oldu. Çorum'da seçimlere katılım oranı yüzde 90.80 olarak gerçekleşti.

Çorum'daki sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı seçimde, Erdoğan yüzde 61.74 oranında oy aldı ve Çorum halkının çoğunluğunun desteğini kazandı.

Seçimde Millet İttifakının adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33.12 oranında oy alırken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 4.75 oranında oy aldı. Seçimlerden çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.41 oy oranında kaldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY SAYISI

Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'dan 218 bin 807 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 117 bin 373 oy, Sinan Oğan 16 bin 822 oy ve Muharrem İnce bin 414 oy alabildi. (Haber Merkezi)