TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına birçok ilin valisi ve belediye başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Fuara, Çorum’un ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapmak amacıyla Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi de katılım sağladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaşy ve Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı, Çorum’un turizm ve kültürel değerlerinin ön plana çıkartıldığı görseller kullanılarak hazırlanan stantta sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak, Çorum destinasyonu hakkında bilgiler verdi.

Çorum’un tanıtımına destek vermek için Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz ve Mecitözü Halk Eğitim Müdürü Erol Ateş ile Anitta Otel yetkilileri de stantta yer aldı.

Stantta gelen ziyaretçilere Hitit ağırlıklı tanıtım materyalleri, harita, broşür ve leblebi verilirken, küçük ziyaretçilere ise Çorum’a özgü hazırlanan boyama kitabı ve balon hediye edildi.

Her yıl yüzlerce ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamayı hedefliyor. Fuar 9 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.