Özdoğanlar kavşağında düzenlenen basın açıklamasında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, “31 Mart yerel seçimleri iktidarın açık hukuk dışı uygulamaları ve girişimlerinin gölgesi altında geçmiştir” dedi. Yaşanan tüm hukuksuzlara rağmen iktidarın birçok yerde amacına ulaşamadığını, ülke genelinde 22 yıllık iktidarında ilk büyük yenilgisini yaşadığını kaydeden Sırma, “İktidar ve muhalefet partileri açısından başından sonuna eşitsiz ve adaletsiz koşullarda gerçekleşen yerel seçim süreci siyasi iktidarın merkezi ve yerel politikalarına güçlü bir itiraz şeklinde sonuçlanmıştır.

İki kez kayyum atanan tüm il ve ilçelerde bölge halkı bu politikayı kabul etmediğini ezici bir çoğunlukla seçim sonuçlarına yansıtmıştır.

31 Mart’ta kayyum rejimine, tutuklama, gözaltı operasyonlarına, siyasi rehine davalarına karşı barışa, demokrasiye, hak ve özgürlüklere sahip çıkma iradesi tartışma götürmez şekilde açığa çıkmıştır.



Ancak hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getiren iktidarın bu sonucu kabul etmediği, doğru okumadığı ve kirli oyunlar tezgâhladığını gösteren gelişmeler hepimiz açısından kaygı vericidir” dedi.

Demokrasinin varlığının temel koşulunun halk iradesine saygı duyma olduğunu belirten Sırma, “Aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak çağrıda bulunuyoruz; kutuplaştırma ve gerginlikten medet ummaktan vazgeçin, kayyum zihniyetinin devamı niteliğindeki bu tür hukuksuzluklara derhal son verin, halkın iradesine saygı duyun” dedi.