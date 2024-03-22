Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Âşık Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Yoğun kar yağışının altında nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan kutlamada, halaylar çekildi, sloganlar atıldı.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı kutlamada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını DİSK/Emekli-Sen Çorum Şube Başkanı Hikmet Aydın okudu.



2024 yılı nevruzunu Türkiye ve bölgede siyasal, ekonomik ve toplumsal olarak birçok sorun içerisinde karşıladıklarını kaydeden Aydın, “7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı ve devamında İsrail hükümetinin başta Gazze olmak üzere soykırıma varan saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Savaşın Lübnan’a ardından da tüm Ortadoğu’ya yayılma riski bulunuyor.

Savaşlar ve silahlı çatışmalar gibi kapitalizmin rantçı, talancı, doğa, insanlık ve emek düşmanı politikaları halkları ve emekçileri sömürmeye, yoksullaştırmaya devam ediyor” dedi.

“TOPLUMSAL KUTUPLAŞMALARLA ÜLKEMİZ ÇOK

TEHLİKELİ BİR UÇURUMA SÜRÜKLENMEKTEDİR”

Nevruzu 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yaklaşırken karşıladıklarını belirten Aydın, “Derinleşen yönetememe krizinden çıkamayan AKP, halkın iradesine ipotek koyarak, yurttaşların çalışma hakkı ve hukuk güvencesini hiçe sayarak, demagojik söylemlerle toplumsal kutuplaşmalar yaratarak ülkemizi çok tehlikeli bir uçuruma sürüklemektedir.



Her gün karşı karşıya olduğumuz baskı ve sömürü emekçilerin ve halkların öfkesi sistem karşıtı toplumsal ve sınıfsal hareketlerin giderek büyümesine yol açıyor. Dünya genelinde aşırı sağın yükselmesine karşı başta emekçiler, sendikalar olmak üzere kadınlar, gençler dünyanın farklı yerlerinde sokağa çıkıyor. İngiltere, Almanya, Fransa gibi kapitalizmin yerleşik olduğu ülkelerde sendikalar eylemler ve etkinlikler düzenleyerek hükümetlerin ve işverenlerin uygulamalarına karşı sesini yükseltiyor. Emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, insanlığın ezici çoğunluğunu yoksulluğa ve mülksüzleştirme girişimlerine karşı dünyanın birçok ülkesinde mücadeleyi yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

“EKMEĞİMİZ, AŞIMIZ DAHA DA KÜÇÜLÜYOR”

Türkiye’de de emekçilerin, kadınların ve gençlerin karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye ve sömürü çarkını parçalamaya çalıştığını söyleyen Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“AKP-MHP ittifakı/iktidarı Mayıs 2023’deki seçimde iktidarını sürdürecek sonucu elde etti. Özgür ve eşit koşullarda gerçekleştirilmeyen bu seçimin sonucu emekçiler ve yoksulların lehine olmadı ve olmayacak.

Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması ekonomik krizin daha da büyümesine, aşımızın, ekmeğimizin daha da küçülmesine yol açıyor.

“EMEKÇİLER DİRENİŞİ VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR”

“Baharın gelişi, doğanın kendini yenilemesi anlamına gelen 2023 yılı nevruzunu 6 Şubat depremlerinin yıkımları arasında karşılamıştık. 2024 nevruzunu da Erzincan’daki İliç altın madeninde yaşanan maden faciası sonrasında karşılıyoruz. Kapitalizmin kâr hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Nevruzun renkleri doğanın talan edilmesine dur demektir.

Nevruz aynı zamanda ülkemizdeki toplumsal mücadele açısından da öneme sahiptir. Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımlarını korumaya çalışmıştır. Özünü direnişten alan nevruz bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır.”