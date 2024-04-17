Çorum’un tanınmış Emiroğlu Ailesi’nden merhum Şener Emiroğlu’nun oğlu Ömer Emiroğlu, 1967 doğumluydu. Diş Hekimi oldu ve “Jandarma Asteğmen” olarak vatani görevini yapmaya başladı. 24 Aralık 1991 tarihinde, 24 yaşında, terör örgütünün Şırnak Bestler-Dereler Karakolu’na yaptığı baskın sırasında, “vatan topraklarını böldürmeme mücadelesinde” şehit düştü ve Ankara Cebeci Şehitliği’ne devlet töreniyle defnedildi.

Şehit Ömer Emiroğlu’nun annesi Aysel ve babası Şener Emiroğlu hayatta olmadığı için, en yakın akrabaları olarak Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Barosu eski Başkanı Av. Uğur Küçük, geçen yıl İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle başvurarak, Şehit Diş Hekimi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun adının, yapımı bitmek üzere olan ve bu yıl içinde hizmete açılması beklenen Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne verilmesini talep ettiler.

Şehitlerine vefa borcunu, onların isimlerini yaşatarak ödeme konusunda son derece duyarlı olan Çorumlular, bu öneri ve isteğe olumlu yaklaştılar, ama şimdiye kadar bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilemedi.

ÇORUM HABER, vatan-millet-bayrak uğruna genç yaşta canını veren bu değerli Çorum evlâdının adının, diş hekimi olarak hizmet verme fırsatını bulamadığı Diş Hastanesi’nde yaşatılmasını önemle savunuyor ve bir kez daha tüm ilgililerin değerlendirmesine sunuyor.