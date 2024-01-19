Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırım programında Kırıkkale-Çorum Demiryolu projesine 2024 yılında 2 bin lira ödenek ayrıldığı dikkat çekti.

17 Kasım’da Çorum’u ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çorum’u yakından ilgilendiren demiryolu ve hızlı tren yatırımının 2024 yılında ihalesini yaparak yapımına başlayacaklarını açıklamıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım programına göre Kırıkkale-Çorum Demiryolu projesine 2024 yılında 2 bin lira ödenek ayrıldığı görüldü. Projenin bitiriliş tarihi ise 2027 yılı olarak programda yer aldı.