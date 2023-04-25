“7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Çorum Belediyesi’ne vadesi 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi borcu bulunan mükelleflere borçlarını yapılandırma fırsatı sunuluyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olan yapılandırma kapsamında borçların peşin ödemesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90 oranında indirim sağlanmasının yanında ayrıca 48 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Söz konusu kanundan belediyemize ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, işgal harcı, kiralar, idari para cezaları, harcamalara katılma payı, katı ve tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretleri, ecrimisil gelirleri; hal rüsumları ve tüm harçlar ve gelir tarifesine göre tespit edilen ücretlerle ilgili borcu bulunan mükellefler yararlanabilecek.” dedi.

Çöplü, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacaklar için uygulanacak yapılandırmada, ilk taksit ödeme tarihi olan 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90’lık indirim yapılacağını belirtti.

48 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Yapılandırılan borçlar için ödemeler aylık dönemler halinde (her ay) 12, 18, 36, 48 eşit taksit şeklinde ödenebileceğini açıklayan Çöplü “İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Haziran 2023 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup, anaparanın yüzde 25’i indirilecek.” dedi.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABİLECEK

Yapılandırma uygulamasından yararlanacak mükellefler, daha detaylı bilgi ve başvuru formuna https://crm.corum.bel.tr/WebBasvuru/yapilandirma#/ adresindeki yapılandırma başvuru sistemi üzerinden ulaşabilecek. Yapılandırma kapsamına giren borçlarla ilgili başvurular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar

internet üzerinden online olarak yapılabilecek.