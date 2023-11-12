Tahmini Okuma Süresi: dakika

Büyük takdir toplayan 'troy' adımına Çorum Belediyesi öncülük etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutuna ulaşan saldırılarının ardından Siyonizme destek olan Bank of America'ya komisyon kazandıran Visa ve Mastercard gibi ödeme yöntemlerini terk ederek yerli sistem Troy'a geçen Çorum Belediyesi, bu tavrıyla diğer belediyelere de örnek oldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “yaptığımız canlı yayın ile Türkiye’de bir ilke daha imza atarak bundan böyle 2 bin personelimizin maaş kartlarında Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy logosu olacağını duyurmuştuk. Aziz milletimizi bu boykota hususen bir kez daha davet ediyorum” dedi.