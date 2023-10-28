Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevreci Kadeş-Çevreci Kardeş Kulübü, Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından koordine edilen “Su, Enerji ve Gıdada Yenilenebilir Enerji; Geleceği Hatırla ve Bugünü Kurtar Projesi” kapsamında proje ortağı Romanya, Polonya, Portekiz ve İtalya’dan öğretmenler Çorum’a gelerek sıfır atık noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

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1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini ziyaret eden heyete Çorum Belediyesi’nin çevrenin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

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