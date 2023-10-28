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Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevreci Kadeş-Çevreci Kardeş Kulübü, Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından koordine edilen “Su, Enerji ve Gıdada Yenilenebilir Enerji; Geleceği Hatırla ve Bugünü Kurtar Projesi” kapsamında proje ortağı Romanya, Polonya, Portekiz ve İtalya’dan öğretmenler Çorum’a gelerek sıfır atık noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini ziyaret eden heyete Çorum Belediyesi’nin çevrenin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.