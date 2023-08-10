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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini, 28 yıldan beri ekilmeyen, atıl vaziyetteki belediye arazisine geçen yıl ayçiçeği bu yıl da buğday ekimi yaptıklarını söyledi.

'10’ar kiloluk un paketleri hazırlandı

Tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve tarıma elverişli arazileri üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz yıl bu araziden elde edilen 4 bin litre Ayçiçek yağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. Bu yıl da buğday ekimi yaptık. Hasattan elde ettiğimiz 20 ton buğdayı un haline getirdik. Bin 500 çuvaldan oluşan 10’ar kiloluk paketler halindeki toplam 15 ton unumuzu, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.” dedi.

'İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak'

Hem tarımsal üretimde farkındalığı artırma hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma anlamında önemli bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Tarımın ve gıda temininin son derece önemli olduğu bir dönemde Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla üretimi artırma noktasındaki gayretimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

'15 ton un dağıtılacak'

Un fabrikasında öğütülen buğdaylar, “Dünyanın merkezinden, kendi tarlamızdan. Afiyet olsun” yazılı 10’a kiloluk çuvallar halinde paketlendi. Toplam 15 ton un önümüzdeki günlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.