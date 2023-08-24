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Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem Çorum hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda ilk Güneş Enerji Santrali Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Eskice Köy pompa istasyonun bulunduğu bölgeye kuruldu. Güneş Enerji Santrali için 25 Ağustos Cuma günü saat 18.00 açılış töreni gerçekleştirilecek.

Açılışa tüm Çorum halkımı davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yenilenebilir enerjinin kullanımı, çevre kirlilikleri, küresel ısınma gibi çevre faktörleri açısından da son derece önemli. Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji potansiyelimizi sürekli artıran bir belediyeyiz. Güneş enerjisi gibi bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek üzere gayretimiz artarak devam edecek. Türkiye’nin en enerjik belediyesi olmak için aşkla çalışıyoruz” dedi.