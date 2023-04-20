Ramazan Bayramı’nda bölgemizde beklenen hava durumu hakkında bir açıklamada bulunan Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü bugünden itibaren bayram boyunca havanın yağışlı geçeceğini, hava sıcaklıklarının bölge genelinde azalarak mevsim normali seviyesinde seyredeceğini açıkladı.

Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde genelde öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmininde bulunan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Arife günü (20 Nisan 2023 Perşembe): Bölgemizde havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Bölgemizde havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Bölgemizde havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): Bölgemizde havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.”

(Volkan SINAYUÇ)

