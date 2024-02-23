Geçtiğimiz aylarda kurulan Çorum Basın Derneği, Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak’ta bulunan Turgut Özal İş Merkezi’ndeki yeni ofisinde hizmete başladı. Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Çorum Belediyesi’nin Turgut Özal İş Merkezi’ndeki işyerleri için açtığı ihaleye girerek, dernek için ofis kiralamıştı. Hizmet ofisi, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra üyelerine hizmet vermeye başladı.

YENİ DERNEK BİNASINA

İLK ZİYARET AŞGIN’DAN

Derneğin ilk ziyaretçisi ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte derneği ziyaret eden Aşgın, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile sohbet etti.



Dernek binasında ziyaretçi kabulleri ve basın toplantılarının yanı sıra dernek üyesi basın mensuplarının dinlenmesi, çay-kahve içmesi veya haber yazabilmesi için olanak sağlanacak.

34 BASIN KURULUŞU

TEK ÇATI ALTINDA

Dernek Başkanı Erkan Karaca, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Çorum Basın Derneği olarak ajanslar, televizyonlar, radyolar, internet gazeteleri ve çeşitli basın kuruluşları olarak bir araya geldik. Temel amacımız basın çalışanlarının daha iyi yerlere gelmesi, haklarına kavuşması ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Çorum merkez ve ilçelerden 34 basın kuruluşu derneğimiz bünyesinde bulunmaktadır” dedi.

AŞGIN: ŞEHRE KATKI

SUNAN BİR STK OLUN”

Başkan Aşgın ise, basının, gerek dünyada, gerekse ülkemizde, şehrimizde çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini anlatarak, “Doğru habercilik, tarafsız yayın politikasını izleyen basın mensupları, son derece kutsal bir görevi yerine getiriyor. Çorum’da 34 basın kuruluşunun dernek çatısı altında bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik adına önemli bir gelişmedir. Ayrıca derneğin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında kurulması da oldukça anlamlıdır. İnşallah cumhuriyetimiz ilelebet devam edecektir.

Derneğin, uzun ömürlü ve şehre katkı sağlayacak bir sivil toplum örgütü olacağına inanıyorum. Bu çatı, bünyesine daha fazla basın kuruluşunu alarak yoluna devam edecektir. Bizden sonrakiler de bu derneği inşallah gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Derneğin kuruluşu, şehrin ve basının gelişmesi adına önemli bir adım. Derneğin kuruluşunda, yönetiminde görev alan, üye olarak destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler, adalet ve eşitlik içerisinde, yasal sınırlar çerçevesinde tüm basına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Basın mensuplarımızla 5 yıl beraber çalıştık, görev yaptık. İnşallah yeni dönemde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel haberlerle, şehrin gelişmesine katkı veren haberlerle yolunuza devam edeceğinize inanıyorum” diye konuştu.