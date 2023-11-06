Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yaklaşık 50 gazetecinin bir araya gelerek kurduğu Çorum Basın Derneği, kuruluş ve resmi işlemlerini tamamlayarak çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Basın Derneği’nin kahvaltı programına katılarak derneğin yönetici ve üyelerine hayırlı olsun dileklerini paylaştı. Başkan Aşgın, basın mensuplarının örgütlü hareket etmesinin çok güzel bir durum olduğunu dile getirerek, her zaman ve her koşulda basının yanında olacaklarını söyledi.



Derneğin kurucu başkanlığına Erkan Karaca getirilirken, yönetimde ise; Güngör Atak, Ömer Doğan, Kubilay Olcan, Merve Kayış, Cuma Şahin, Elvan Yılmaz, Satılmış İnaç ve Şükrü Demiray yer aldı.

GAZETECİLERDEN ATA’YA SAYGI

Çorum Basın Derneği üyeleri, kuruluşunu Atatürk Anıtı’ndan ilan etti. İlk etkinlik olarak Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenleyen basın mensupları, anlamlı bir buluşmaya imza attı. Dernek adına hazırlanan çelenk, Başkan Erkan Karaca tarafından anıta sunulurken, daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER

Dernek üyeleri, Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde hep birlikte kahvaltı yaparak, hem sohbet ettiler, hem de dernek faaliyetlerinin planlamasını yaptılar.