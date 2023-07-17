Ankara ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir ziyaret edildi.

Çorum Barosu genel kurulu ile seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurul üyelerini ve TBB Çorum delegelerini temsilen, Anıtkabir’de Atatürk mozolesine çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Baro Başkanı Kalıpcı, tören sonrasında Çorum Barosu’nu temsilen Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne geçen Çorum heyeti, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı'yı makamında ziyaret etti.

Burada stajyer avukatlar için Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru eğitimi düzenlendi.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve beraberindekiler, son olarak Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü. Sağkan görüşmede, stajyer avukatlarla avukatlık mesleğine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ziyaretlerde Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’ya Başkan Yardımcısı Av. Tuğrul Damar, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Can Arslan Kayalar, Av. Feyza Dugan, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Staj Komisyonu üyesi Av. Bilge Doğan ve stajyer avukatlar eşlik etti.