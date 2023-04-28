Kentte vatandaşların piknik yapmak ve aileleri ile hoşça vakit geçirmek için ziyaret ettiği Çorum Barajı’nın çehresi değişiyor.

Yıllardır vatandaşların ısrarla düzenleme beklediği Çorum Barajı’nın etrafı yapılan çalışma ile birlikte kente yakışır bir hale getiriliyor.

Çorum Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Barajı, hayalinizdeki gibi oluyor. Kameriye ve bankları ile keyifli, barbekü alanları ile leziz, güvenlik görevlileri ve kontrollü giriş-çıkış noktaları ile nezih” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)