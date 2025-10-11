Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi, Çorum Müzesi’nin envanteri ve zengin vitrinleriyle bir Avrupa müzesi niteliğini uzun yıllar önce kazandığını belirterek, müzede yapılan sempozyumun da mekânı renklendirdiğini vurguladı.

“Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu” Çorum Müzesi’nde başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, programın ilkinin 2010 yılında yapıldığını hatırlattı.

Sempozyumda, kentte arkeoloji, filoloji, sanat tarihi ve diğer bilim dalları açısından neler yapıldığı, ne kadar yol kat edildiği ve güncel bulgular hakkında bilgiler paylaşıldığını belirten Bektaş, sempozyumu gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi de Çorum'daki Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, Eskiyapar, Kalehisar, Hüseyin Dede, Boyalı Hüyük, Fatmaören, Resuloğlu kazılarının önemli bilimsel çalışmalar olduğunu söyledi.

Çorum'un Hatti ve Hitit uygarlıklarının çekirdek bölgesinin büyük kısmını içinde barındırmasından ötürü önemli bir kent olduğuna işaret eden Sipahi, “Çorum Anadolu arkeolojisinin kültürel yönden önemli bir odak noktasını oluşturmaktadır” diye konuştu.

Türk müzeciliğinde önemli adımların atıldığına dikkati çeken Sipahi, şöyle konuştu:

“Dünya müzeciliğinin ulaştığı seviyede müzeler artık bir eğitim ve araştırma kurumu niteliği taşımaya başlamıştır. Hep Louvre Müzesi'ni örnek veririm. Artık akademik eğitim dâhil doktora dahi müzelerde verilmektedir. Bize baktığımızda müzelerimizin bir eğitim öğretim kurumu haline de geldiğini, eleman yetiştirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yönden de Çorum Müzesi, yerini bir dünya müzesi olarak güçlendirecektir düşüncesindeyim.”

Çorum Müzesi’nin envanteri ve zengin vitrinleriyle bir Avrupa müzesi niteliğini uzun yıllar önce kazandığının altını çizen Sipahi, müzede yapılan sempozyumun da mekânı renklendirdiğini vurguladı.

Sempozyumda 27 sunum yapılacağını bildiren Sipahi, geçmiş yıllarda düzenlenen sempozyumların ardından basılan yayınların yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü kaydetti.

Sempozyumda konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

Sipahi başkanlığındaki birinci oturumda, Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Scachner "Bir Alman subayın çektiği fotoğraflar, 1984 yılında Boğazköy, Alaca, Çorum ve çevreleri" ve "Son yıllarda Boğazköy-Hattuşa'daki çalışmalarda öne çıkan sonuçlar", Prof. Dr. Aygül Süel "2017-2020 Ortaköy-Şapinuva kazı çalışmaları" ile Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım "Yeni Bulgular Işığında Alacahöyük'te kültürel gelişim" konularında sunum yaptı.

Muhabir: AA AJANS