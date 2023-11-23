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Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Sivas, Afyon, Ordu, Mardin, Isparta, Düzce, Malatya, Edirne, Kütahya, Elazığ, Aksaray, Rize, Çorum, Nevşehir, Yalova, Bolu, Zonguldak, Erzurum, Batman olarak bildirildi.

TÜRKPATENT verilerine göre Çorum'dan 2022 yılında 33 patent başvurusunda bulunuldu. 2023 yılı verilerine göre ise Çorum, son 10 ayda 18 marka üretti. Ekim ayında Çorum'dan bir patent başvurusu yapıldı.