Beraberinde CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte ziyaret ettiği SMMMO’da Oda Başkanı Ceyhan Baran ve oda yöneticileri ile bir süre görüşen CHP Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, muhasebeci ve mali müşavirlerin yaptıkları görevlerin ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ise, mesleklerinin cumhuriyetimizin ve toplumumuzun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan birisi olduğunu kaydetti. Baran, mesleklerinin 35 yıllık yolculuğunda kurumsallaşma sürecini tamamladığını ve ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olduğunu dile getirdi.

Ceyhan Baran ayrıca, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Editör: UĞUR GÖRKEM