Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Çorum’un 30 yıllık halkçı, sosyal demokrat belediyeciliği özlemini sona erdireceklerini ve 1 Nisan sabahı güneşli bir bahar gününe merhaba diyeceklerini söyledi.

Esnafa ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdüren Çöphüseyinoğlu, beraberinde parti yetkilileri ve Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Çorum Basın Derneği’ni ziyaret etti.

CHP heyeti, Çorum Basın Derneği’nin kentimize ve basın camiasına hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek, 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkıp Çorum’u halkçı belediye ile buluşturmaları halinde uygulayacakları projelerden bahsettiler.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler, Çorum’un temel sorunları ve gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı.

Çöphüseyinoğlu’na ziyarette CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ