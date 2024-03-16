Şehrin ve çiftçilerin gündemine dair karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Adem Özdemir ayrıca Çorum’un tarımsal potansiyelini Çöphüseyinoğlu ile paylaştı. Çiftçilerin talep ve sorunlarını aktarırken, konu hakkındaki düşüncelerini belirtti. “Çorum için hizmette bende varım demek yürek isteyen bir şey. Bu cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum” diyen Özdemir, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na yerel seçimlerde başarılar diledi.



CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ise, tarımla ilgili projelerinin olduğunu ifade ederek, özellikle ata tohumunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacaklarını kaydetti. Belediye Başkanı seçilmesi halinde o mahalle, bu mahalle demeyeceklerinin altını çizen Çöphüseyinoğlu, “Çorum’u bir bütün olarak göreceğiz. Her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz” dedi. Çöphüseyinoğlu ayrıca, Başkan Özdemir’e misafirperverliği ve güzel düşünceleri için teşekkür etti.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyarette İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.

(Haber Merkezi)