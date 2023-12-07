Tahmini Okuma Süresi: dakika

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 29 Kasım-6 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uygulamalar sırasında; 1.838 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

11 adet ateşli silah (6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek), 130 adet tabanca mermisi, 42 adet av fişeği, 3 adet kesici ve delici alet, 216 adet sentetik ecza maddesi, 12 gram esrar maddesi muhafaza altına alındı. 419 araç kontrol edilirken,10 araç sürücüsüne toplamda 36.922,00 TL para cezası uygulandı.