Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iki grup arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.(17), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaya karışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.