Etkinliğe katılan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, çocukların gösterilerini ilgiyle takip etti.

Program sonrası bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Ahlatcı, “Miniklerin heyecanı, neşesi ve sahnedeki o kocaman yürekleri gerçekten görülmeye değerdi. Gösterileri izlerken biz de onların tertemiz dünyasına misafir olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel göstergesi” ifadelerini kullandı.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ahlatcı, “Bu güzel organizasyonda katkısı olan okul idaremize, öğretmenlerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için yapılan her çalışma, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır” dedi.

Editör: SELDA FINDIK