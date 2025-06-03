Daha önce “Kelime Oyunu” ve “Ben Bilirim” gibi yarışmalara katılarak dikkat çeken Çeşitcioğlu, genel kültürü ve hızlı düşünme yeteneğiyle öne çıkmıştı. Katıldığı programlarla hem memleketi Çorum'u temsil eden hem de gençlere örnek olan Bilal Çeşitcioğlu, bilgi yarışmalarına olan ilgisiyle biliniyor.

Alfapetek yarışması, kelime dağarcığı ve hızlı düşünmenin ön planda olduğu bir format sunuyor. Çeşitcioğlu’nun yarışmadaki performansı, bu akşam saat 19.30’da Tv100 kanalında yayınlanacak bölümde izlenebilecek.

Çeşitcioğlu, yarışma öncesinde yaptığı kısa açıklamada, “Kendimi geliştirmek için çıktığım bu yolda, farklı platformlarda bilgimi sınamak benim için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim oluyor. Tüm hemşehrilerimi ekran başına bekliyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi