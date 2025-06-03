Çağdaş Türk edebiyatının sevilen kalemlerinden Yazar Sin Eren, okulda düzenlenen imza günü ve söyleşi etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte okul öğrencileriyle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Sin Eren, yazarlık yolculuğundan, eserlerine ilham veren konulardan ve kitap yazma sürecindeki deneyimlerinden bahsetti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan yazar, gençlere bol bol kitap okumalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Sin Eren, kitaplarını imzalayarak öğrencilerle birebir sohbet etme imkânı buldu. Etkinlik, öğrencilere hem ilham verici hem de edebi anlamda zenginleştirici bir deneyim sundu.

Okul Müdürü Duran Kurt, yazar Sin Eren’e teşekkür ederek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin kitaplara olan ilgisini artıran, onları yazın dünyasına teşvik eden böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Değerli yazarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”

Etkinlik sonunda Müdür Duran Kurt tarafından Sin Eren’e günün anısına bir teşekkür plaketi takdim edildi.