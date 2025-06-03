Çampınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği tarafından bu yıl ikincisi organize edilen müzik festivalde Ruşani Badem, Erdal Beyazgül, Ergül Turap Kuru ve Hamza Can İşçi isimli sanatçılar sahne alacak.

Sunuculuğunu Eren Selçuk Oruç’un yapacağı müzik festivalinde Kadeş Spor Kulübü Semah Ekibi tarafından da semah gösterisi sunulacak.

Çampınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ali Acar, 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 18.00’de Çampınar Köyü Okul Alanı’nda düzenleyecekleri müzik festivaline Çorum ve Osmancık’taki tüm Türk Halk Müziği tutkunlarını davet etti.

Editör: Haber Merkezi